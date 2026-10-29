Донской креативный сектор увеличил валовую добавленную стоимость до 67 млрд рублей

В креативных индустриях Ростовской области к 2026 году насчитывается более 11 тыс. хозяйствующих субъектов, а валовая добавленная стоимость сектора с 2019 по 2024 год выросла почти вдвое — с 38 до 67 млрд рублей. По этому показателю регион занимает 11-е место в стране и второе в ЮФО. Цифры озвучил министр экономического развития области Павел Павлов на днях креативной экономики в Санкт-Петербурге.