Донской креативный сектор увеличил валовую добавленную стоимость до 67 млрд рублей
В креативных индустриях Ростовской области к 2026 году насчитывается более 11 тыс. хозяйствующих субъектов, а валовая добавленная стоимость сектора с 2019 по 2024 год выросла почти вдвое — с 38 до 67 млрд рублей. По этому показателю регион занимает 11-е место в стране и второе в ЮФО. Цифры озвучил министр экономического развития области Павел Павлов на днях креативной экономики в Санкт-Петербурге.
Из 16 представленных в регионе индустрий 80% добавленной стоимости создают пять направлений — программное обеспечение, исполнительские искусства, гастрономия, архитектура с урбанистикой и работа с культурным наследием. Остальные одиннадцать, что называется, добирают остатки: их вклад в экономику скорее социальный, чем фискальный.
В реестр субъектов креативных индустрий Дона включено свыше 800 компаний.