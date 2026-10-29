Омичи одержали «сухую» победу над «Ак Барсом» в Казани
Три шайбы на счету легионеров «Авангарда»
Омский «Авангард» разгромил «Ак Барс» со счетом 4:0. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Казани 28 октября.
Большой вклад в победу сибиряков внесли легионеры. Две шайбы провел Майкл Маклауд, еще одну — Джошуа Ливо. Четвертый гол в пустые ворота хозяев в самой концовке матча забил Василий Пономарев.
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков провел на «ноль» второй матч в сезоне.
В результате победы омичи вошли в зону плей-офф. С 20 очками «Авангард» занимает восьмую строчку в турнирной таблице «Восточной» конференции КХЛ.