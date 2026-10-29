Ростовский порт добился ареста африканского судна за долг в 2,2 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление АО «Ростовский порт» об аресте судна «Вусал Махаррамов», застрявшего у причала № 44 морского порта Ростова-на-Дону. Формальный повод — неоплаченная стоянка: по данным истца, к 16 октября долг владельца судна достиг 2,2 млн рублей.
Суд пошел навстречу истцу — постановление об аресте уже опубликовано в картотеке арбитража.
Судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, владельцем числится зарегистрированная в Либерии MG Shipping 2 Co. Ltd. По данным морских трекеров, на момент публикации «Вусал Махаррамов» находился в Ростове уже 48 дней.