ФК «Ростов» обыграл «Акрон» со счетов 6:1
Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 6:1 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч, состоявшийся 28 октября, донские футболисты фактически решили в получасе первого тайма — к 22-й минуте вопрос о победителе был снят.
Счет открыл Роналдо на 6-й минуте, на 16-й удвоил преимущество Даниил Шанталий, а на 22-й Давид Семенчук довёл отрыв до трёх мячей. Второй тайм хозяева начали с концентрированного продолжения банкета: на 46-й отличился Иван Комаров (4:0), спустя две минуты пятый мяч забил Данила Прохин. Гостям на 53-й минуте удался лишь гол престижа — отличился Арсений Дмитриев. Точку в компенсированное время поставил Олакунле Олусегун, ассистентом выступил дебютировавший за главную команду Кирилл Чебураков.
С победой ростовчане набрали 12 очков и гарантировали себе первое место в группе D. В заключительном матче группового этапа команда Дмитрия Кириченко сыграет на выезде с «Локомотивом» — игра уже без турнирной интриги, но с reputационным фоном: уходить в плей-офф на волне шестимячевого разгрома приятнее, чем после качелей.