ФК «Ростов» обыграл «Акрон» со счетов 6:1

Счет открыл Роналдо на 6-й минуте, на 16-й удвоил преимущество Даниил Шанталий, а на 22-й Давид Семенчук довёл отрыв до трёх мячей. Второй тайм хозяева начали с концентрированного продолжения банкета: на 46-й отличился Иван Комаров (4:0), спустя две минуты пятый мяч забил Данила Прохин. Гостям на 53-й минуте удался лишь гол престижа — отличился Арсений Дмитриев. Точку в компенсированное время поставил Олакунле Олусегун, ассистентом выступил дебютировавший за главную команду Кирилл Чебураков.