Число предписаний ЦБ в адрес аудиторов выросло в несколько раз

По итогам неполного 2026 года число выданных ЦБ предписаний в отношении аудиторских компаний, проверяющих общественно значимые организации на финансовом рынке (ОЗО ФР), выросло почти в два раза, до 46 шт. Это следует из презентации регулятора, с которой ознакомился “Ъ”. Вместе с тем анализ данных СРО «Содружество» показал, что число предписаний за 2026 год в отношении компаний из реестра ЦБ превысило 60 шт. В основном компании получили от одного до четырех документов от регулятора. У двух компаний число предписаний достигло пяти — в этом году примерно столько же мер воздействия применил ЦБ к «Пром-Инвест-Аудиту» и РБ, исключенным из реестра.