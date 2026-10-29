Число предписаний ЦБ в адрес аудиторов выросло в несколько раз
В этом году количество предписаний со стороны Банка России в адрес аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке выросло в несколько раз. Большая часть из них связана с нарушением кодекса этики и профессиональных стандартов, в частности с отсутствием изменений в заключении при искажении отчетности. Неисполнение предписаний аудитором может привести к исключению его из реестра ЦБ и потере довольно доходного сегмента. Клиенту же, возможно, придется заплатить за новое аудиторское заключение.
По итогам неполного 2026 года число выданных ЦБ предписаний в отношении аудиторских компаний, проверяющих общественно значимые организации на финансовом рынке (ОЗО ФР), выросло почти в два раза, до 46 шт. Это следует из презентации регулятора, с которой ознакомился “Ъ”. Вместе с тем анализ данных СРО «Содружество» показал, что число предписаний за 2026 год в отношении компаний из реестра ЦБ превысило 60 шт. В основном компании получили от одного до четырех документов от регулятора. У двух компаний число предписаний достигло пяти — в этом году примерно столько же мер воздействия применил ЦБ к «Пром-Инвест-Аудиту» и РБ, исключенным из реестра.
По словам аудиторов, предписания Банка России являются серьезной мерой воздействия. «Их максимально важно выполнять, поскольку невыполнение может повлечь исключение аудиторской организации из реестра аудиторов ОЗО ФР»,— поясняет руководитель департамента аудиторских услуг «Кэпт» Андрей Рязанцев. Но, как отмечает эксперт «КСК Групп» Михаил Щетинин, важнее количества предписаний значимость допущенных нарушений.