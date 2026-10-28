Смог в Свердловской области продержится до 30 октября
В Свердловской области синоптики продлили действие прогноза о смоге, накрывшем регион. Он продержится до 30 октября, сообщили в Уральском гидрометцентре.
«С 20 часов 28 октября до 20 часов 30 октября на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,—говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что дневная температура в Екатеринбурге до конца недели будет держаться выше +10 градусов.