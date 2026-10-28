Долг на полном баке

Арбитражный суд Москвы взыскал с владельца сети АЗС «Трасса» ПАО «Евротранс» 2,35 млрд руб. в пользу «Ак Барс Банка». Требование возникло из договора поставки нефтепродуктов, право требования по которому перешло к банку по договору факторинга. На рассмотрении суда также находится еще один иск банка к топливному оператору на 485,7 млн руб. Кроме того, «Ак Барс Банк» является потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом мошенничестве при продаже нефтепродуктов, связанному с «Евротрансом». Эксперты отмечают, что при введении процедуры банкротства банку придется включаться в реестр кредиторов, а уголовное дело может повлиять лишь на возможные требования к менеджменту и бенефициарам.