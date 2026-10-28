Долг на полном баке
«Ак Барс Банк» взыскал с владельца сети АЗС «Трасса» 2,35 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с владельца сети АЗС «Трасса» ПАО «Евротранс» 2,35 млрд руб. в пользу «Ак Барс Банка». Требование возникло из договора поставки нефтепродуктов, право требования по которому перешло к банку по договору факторинга. На рассмотрении суда также находится еще один иск банка к топливному оператору на 485,7 млн руб. Кроме того, «Ак Барс Банк» является потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом мошенничестве при продаже нефтепродуктов, связанному с «Евротрансом». Эксперты отмечают, что при введении процедуры банкротства банку придется включаться в реестр кредиторов, а уголовное дело может повлиять лишь на возможные требования к менеджменту и бенефициарам.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ак Барс Банка» к ПАО «Евротранс» и взыскал с компании 2,35 млрд руб. задолженности, а также 10 млн руб. государственной пошлины, следует из картотеки арбитражных дел. В суд иск поступил в мае 2026 года.
Задолженность возникла по договору поставки нефтепродуктов от декабря 2018 года. Право требования перешло к «Ак Барс Банку» по договору, заключенному в декабре 2023 года. Третьим лицом по делу выступал поставщик нефтепродуктов ООО «Фьюел Менеджмент АЗС», с которого в августе 2026 года татарстанский банк взыскал около 2,4 млрд руб.
Ранее суды двух инстанций отказали «Ак Барсу» в обеспечительных мерах, которые предполагали арест движимого и недвижимого имущества «Евротранса», а также его расчетных счетов в пределах суммы требований. Истец обжаловал эти решения в кассации. «Ъ Волга-Урал» направил запрос в ПАО «Евротранс». В компании оперативно на запрос не ответили.
«Евротранс» — один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Компании принадлежит сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса», а также сеть быстрых электрозарядных станций, насчитывающая 172 точки. В 2025 году выручка компании составила 225 млрд руб. (+43% по сравнению с 2024 годом), прибыль — 5,5 млрд руб.
Помимо требований банка «Ак Барс», «Евротранс» столкнулся и с претензиями других кредиторов. В Арбитражном суде Московской области на 12 ноября назначена проверка обоснованности заявления Сбербанка о признании компании банкротом. Ранее банк «Россия», Сбербанк и ООО «Альфамонолит» размещали сообщения о намерении обратиться с такими заявлениями. Кроме того, сам «Ак Барс Банк» предъявил к «Евротрансу» еще одно требование примерно на 485,7 млн руб.
Финансовые трудности «Евротранса» проявились весной и летом 2026 года. Компания допускала технические дефолты по долговым инструментам, объясняя задержки выплат временной нехваткой свободных средств из-за неравномерного поступления выручки. По оценке Ассоциации инвесторов АВО, к августу 2026 года обязательства «Евротранса» по облигациям и цифровым финансовым активам приближались к 37 млрд руб.
Параллельно расследуется уголовное дело о предполагаемом мошенничестве, связанном с «Евротрансом», ООО «Трасса ГСМ» (дочернее предприятие «Евротранса») и «Фьюел Менеджмент АЗС». В нем «Ак Барс Банк» признан потерпевшим. По версии следствия, в рамках кредитной линии на 2,3 млрд руб. могли оформляться фиктивные документы о продаже топлива, которое фактически не поставлялось. Всего в объединенном производстве фигурируют заявления о возможном хищении нефтепродуктов более чем на 14 млрд руб.; под стражу заключены восемь человек, среди них председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев отмечает, что порядок взыскания будет зависеть от введения процедуры банкротства «Евротранса». В этом случае «Ак Барсу» придется заявить требования в деле о банкротстве и добиваться включения в реестр кредиторов, после чего претендовать на выплаты из конкурсной массы, оспаривать сделки и добиваться привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Если банкротство не введут, взыскание будет проходить через исполнительное производство и поиск активов. Уголовное дело, по оценке эксперта, важно прежде всего для возможных требований к менеджменту и бенефициарам: предъявить их можно будет после установления судом виновности в хищении средств. Для взыскания с самого «Евротранса» ждать окончания процесса не требуется.