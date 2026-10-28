Нефть потекла в карманы

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за январь–сентябрь 2026 года составила 299,27 млрд рублей — в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 28%, до 1,33 трлн рублей, при этом себестоимость продаж снизилась на 4%, а валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза. На дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2026 года компания направила 64,42 млрд рублей — по 32,88 рубля на бумагу против 14,35 рубля годом ранее. Как отмечает эксперт, сильный рост прибыли, вероятно, носит временный характер, но имеющаяся чистая денежная позиция может позволить направить на дивиденды вплоть до 100% свободного денежного потока по итогам 2026 года.