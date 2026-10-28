Нефть потекла в карманы
Прибыль «Татнефти» за 9 месяцев выросла в 2,9 раза, дивиденды за полгода — вдвое
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за январь–сентябрь 2026 года составила 299,27 млрд рублей — в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 28%, до 1,33 трлн рублей, при этом себестоимость продаж снизилась на 4%, а валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза. На дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2026 года компания направила 64,42 млрд рублей — по 32,88 рубля на бумагу против 14,35 рубля годом ранее. Как отмечает эксперт, сильный рост прибыли, вероятно, носит временный характер, но имеющаяся чистая денежная позиция может позволить направить на дивиденды вплоть до 100% свободного денежного потока по итогам 2026 года.
Выручка за отчетный период выросла на 28% — до 1,33 трлн руб. Себестоимость продаж при этом снизилась на 4% — до 775 млрд руб., валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза и достигла 556,35 млрд руб. Прибыль от продаж составила 480,32 млрд руб. против 149,89 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла в 3,1 раза — до 405,36 млрд руб.
Кредиторская задолженность компании за 9 месяцев увеличилась с 269 млн руб. до 518,8 млн руб., дебиторская — с 321 млн руб. до 432,9 млн руб.
Сама компания характеризует свой уровень долга как низкий. В опубликованной отчетности указано, что текущая неопределенность способна повлиять на будущую прибыль и денежные потоки компании, однако, по оценке руководства, это не отразится на ее способности продолжать деятельность и исполнять обязательства в обозримой перспективе.
Также «Татнефть» направила на дивиденды по обыкновенным акциям за 6 месяцев 2026 года 64,42 млрд рублей — по 32,88 рубля на акцию (всего 1 959 235 476 бумаг), а по привилегированным акциям выплатила 3,81 млрд рублей — также по 32,88 рубля на бумагу (115 915 547 акций). Выплаты номинальным держателям по обоим типам акций произведены в полном объеме 27 октября 2026 года, дата фиксации права на дивиденды — 13 октября 2026 года.
Годом ранее, за 6 месяцев 2025 года, «Татнефть» выплатила по обыкновенным акциям 28,11 млрд рублей — по 14,35 рубля на акцию, а по привилегированным — 1,66 млрд рублей, также по 14,35 рубля на бумагу.
Как сообщил «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, столь сильный рост прибыли, скорее всего, носит временный характер. Он отметил, что благодаря эффективности НПЗ «Танеко» татарстанская нефтяная компания является одним из ключевых бенефициаров аномально высокой маржинальности переработки. В III квартале маржинальность этого направления оставалась на крайне высоком уровне из-за конфликта на Ближнем Востоке, топливного кризиса в РФ и небольшого ослабления рубля.
«Крайне сильные отчеты за II и III квартал в целом ожидались рынком. С минимумов июля обыкновенные акции "Татнефти" прибавили уже почти 60%, в связи с чем дополнительной реакции после публикации отчета не последовало. При этом отметим, что рост прибыли создает предпосылки для неплохих дивидендов за III квартал», — отметил эксперт.
Сергей Кауфман добавил, что сейчас рыночная конъюнктура для компании остается благоприятной. По его оценке, имеющаяся чистая денежная позиция может позволить по итогам 2026 года направить на дивиденды вплоть до 100% свободного денежного потока.