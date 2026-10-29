Красное Село привьет от инфекций
На юго-западе Петербурга построят новый научный центр по выпуску вакцин
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планирует построить на своей площадке в Красном Селе научно-производственный центр полисахаридных конъюгированных вакцин. Проектная мощность нового цеха составит не менее 2,8 млн доз в год. Эксперты полагают, что с учетом расширения уже существующего производства инвестиции в проект могут составить от 5 до 10 млрд рублей.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планирует к 2029 году построить в Красносельском районе города научно-производственный центр полисахаридных конъюгированных вакцин. Новое двухэтажное здание площадью около 1963 кв. м расположится на площадке института в Красном Селе рядом с действующими производственным и лабораторным корпусами.
Проектная мощность нового цеха составит не менее 2,8 млн доз полисахаридных вакцин в год. Строительство рассчитано на 23 месяца, следует из проекта, размещенного в разделе общественных обсуждений на сайте городского комитета по природопользованию. Судя по информации реестра контрактов на портале госзакупок, проект нового научно-производственного центра обошелся институту в 39,5 млн рублей.
По собственным данным СПбНИИВС, мощности предприятия позволяют производить более 80 млн доз стерильных препаратов в год. Их выпуск осуществляется на базе нескольких комплексов: рекомбинантные препараты (вакцины от COVID-19 «Конвасэл®» и рекомбинантный компонент вакцины для профилактики менингококковой инфекции), гриппозные вакцины (препараты «Флю-М®» и «Флю-М® Тетра»), а также конъюгированные полисахаридные препараты (вакцины для профилактики пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекции типа b «Бэби-Хиб»).
На момент публикации на вопросы «Ъ Северо-Запад» в СПбНИИВС не ответили.
Поскольку речь идет о конъюгированных полисахаридных вакцинах, вероятно, в новом цеху будет налажен выпуск вакцин для профилактики пневмококковой и менингококковой инфекций. СПбНИИВС достаточно давно анонсировал разработку этих препаратов, а сейчас два препарата этой компании находятся на стадии клинических исследований, говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что, вероятнее всего, новое производство позволит расширить существующую технологическую платформу СПбНИИВС, прежде всего для пневмококковой «Пневмикс 16» и менингококковой «Менговакс В». Кроме того, возможно увеличение выпуска монокомпонентной конъюгированной вакцины против гемофильной инфекции типа b «Бэби-Хиб».
По словам Николая Беспалова, в год российской системе здравоохранения в текущих условиях требуется 7–8 млн доз пневмококковых и 5–7 млн доз менингококковых вакцин. На старте анонсированных СПбНИИВС 2,8 млн доз вакцин в год может быть достаточно, но, если заглядывать в долгосрочную перспективу, этот объем относительно небольшой по сравнению с потребностью российского рынка в таких препаратах. Вполне вероятно, что спустя какое-то время производство придется масштабировать, отмечает эксперт.
Объем инвестиций в проект господин Беспалов оценивает в интервале от 5 до 10 млрд рублей. Господин Бурмистров называет предварительным ориентиром более скромные суммы — около 2,5 млрд рублей, включая оборудование, при использовании части инфраструктуры действующей площадки.