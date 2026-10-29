Красное Село привьет от инфекций

По словам Николая Беспалова, в год российской системе здравоохранения в текущих условиях требуется 7–8 млн доз пневмококковых и 5–7 млн доз менингококковых вакцин. На старте анонсированных СПбНИИВС 2,8 млн доз вакцин в год может быть достаточно, но, если заглядывать в долгосрочную перспективу, этот объем относительно небольшой по сравнению с потребностью российского рынка в таких препаратах. Вполне вероятно, что спустя какое-то время производство придется масштабировать, отмечает эксперт.