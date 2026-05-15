Турция и Казахстан намерены дружить вечно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал с государственным визитом в Казахстане, по итогам которого стороны подписали декларацию о вечной дружбе и договорились повысить товарооборот стран до $15 млрд. В знак особенной связи между странами лидеры Турции и Казахстана даже вместе отправились на неформальный саммит Организации тюркских государств для обсуждения масштабных совместных проектов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: AP

Еще до прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану 14 мая можно было сделать вывод, что визит пройдет в максимально радушной обстановке. При вхождении в воздушное пространство Казахстана к борту турецкого президента подлетели казахстанские Су-30СМ, которые сопровождали его до посадки.

А в аэропорту Эрдогана встретил лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвавший турецкого гостя «дорогим братом». У трапа самолета выстроилась рота почетного караула, а также дети с флажками, говорившие на турецком и казахстанском языках: «Добро пожаловать на родину предков!»

Такой почет доставил «огромную радость» турецкой делегации, признался Реджеп Тайип Эрдоган. «Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов»,— сказал он еще до начала переговоров.

Не остался в долгу и хозяин мероприятия. Отметив, что визит турецкого лидера «имеет исключительное значение» и является «историческим событием», Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что он придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран.

Для начала лидеры провели переговоры в узком составе, а затем состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Главным итогом этих обсуждений стало подписание «Декларации о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве».

Турция и Казахстан договорились углублять сотрудничество на международном уровне и увеличить взаимный товарооборот до $15 млрд — это почти в три раза выше нынешнего показателя (по итогам 2025-го он составил $5,4 млрд).

На сегодняшний день в Казахстане с участием турецких компаний завершено около 100 проектов на сумму около $4 млрд, еще полсотни на ту же сумму находятся в стадии реализации. На встрече в Астане лидерам представили новые инвестиционные проекты, которые создадут в республике свыше 3 тыс. рабочих мест и привлекут примерно $920 млн: речь идет в том числе о строительстве заводов, логистического центра и горно-обогатительного комбината.

Казахстан и Турция в том числе договорились о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию БПЛА Anka, разработанных в Турции. Планируется также расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства (Казахстан предложил «дорожную карту» для этой цели на ближайшие два года), транспорта (в первую очередь речь идет о расширении Транскаспийского международного транспортного маршрута), энергетики (Касым-Жомарт Токаев призвал турецкие компании к участию в проектах по добыче полезных ископаемых).

«На сегодняшний день из вашей страны в нашу экономику привлечено $6 млрд. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к $2,5 млрд. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров (после Китая, России, Италии и Нидерландов.— “Ъ”). Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений»,— перечислил главные достижения Касым-Жомарт Токаев.

Не обошлось и без символических жестов: Реджепу Тайипу Эрдогану вручили орден Ходжи Ахмеда Ясави в честь тюркского суфийского мистика и поэта XII века. Причем турецкий лидер стал первым кавалером этого ордена. «Без преувеличения можно сказать, что вы являетесь одним из самых авторитетных лидеров тюркского мира»,— продолжил расточать комплименты в адрес гостя казахстанский лидер.

Во время визита лидеры неоднократно подчеркивали, что связь стран выходит за пределы двухсторонних отношений, так как их объединяет тот самый «тюркский мир».

Неслучайно встреча в Астане состоялась в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТК) в казахстанском Туркестане, куда Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган отправились 15 мая.

Саммит также посетили лидеры Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, чьи страны входят в ОТК — созданное в 2009 году объединение тюркских государств для усиления сотрудничества между ними. Во время встречи в Туркестане стороны обсудили проекты в сфере энергетики и транспорта, искусственного интеллекта и международную повестку.

Лусине Баласян