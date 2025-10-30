Чистый убыток РЖД по РСБУ с начала года достиг 4,2 млрд рублей

Чистый убыток ОАО «РЖД» за девять месяцев текущего года по РСБУ составил 4,207 млрд руб. против 44,7 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2024 года, следует из данных отчета компании.

Выручка компании выросла до 2,3 трлн руб. (+10% год к году), а прибыль от продаж увеличилась до 319 млрд руб. (+16,48%). Валовая прибыль выросла до 474,83 млрд руб. (+12,45%). По данным РЖД, количество пассажиров за 9 месяцев выросло на 1,6% — до 976,4 млн человек.

В августе компания отчитывалась о падении прибыли по МСФО в 26 раз — со 114 млрд руб. до 4,4 млрд руб. В начале сентября правительство утвердило выплату дивидендов РЖД по итогам 2024 года только по привилегированным акциям. Отказаться от выплат по обыкновенным акциям рекомендовал совет директоров компании.

