Официальные курсы валют ЦБ на 29 октября
|Австралийский доллар
|56,8814
|Английский фунт
|107,6574
|Белорусский рубль
|27,4514
|Гонконгский доллар*
|10,3067
|Дирхам ОАЭ
|22,0194
|Доллар США
|80,8664
|Евро
|90,1660
|Индийская рупия**
|84,9189
|Казахстанский тенге**
|17,7483
|Канадский доллар
|57,6054
|Китайский юань
|12,0816
|СДР
|109,3815
|Сингапурский доллар
|63,0931
|Турецкая лира*
|16,2564
|Украинская гривна*
|17,7335
|Шведская крона*
|81,3810
|Швейцарский франк
|97,3825
|Японская иена**
|51,2331
*За 10. **За 100.