Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 29 октября

Австралийский доллар56,8814
Английский фунт107,6574
Белорусский рубль27,4514
Гонконгский доллар*10,3067
Дирхам ОАЭ22,0194
Доллар США80,8664
Евро90,1660
Индийская рупия**84,9189
Казахстанский тенге**17,7483
Канадский доллар57,6054
Китайский юань12,0816
СДР109,3815
Сингапурский доллар63,0931
Турецкая лира*16,2564
Украинская гривна*17,7335
Шведская крона*81,3810
Швейцарский франк97,3825
Японская иена**51,2331

*За 10. **За 100.