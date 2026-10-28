Суд в Пензе узаконил преследование полковника полиции по делу о сливе данных

1 июня в Первомайский районный суд поступила жалоба господина Никулина, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, — то есть на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Материал был распределен судье Елене Ворониной и в тот же день принят к производству. Назначенное на 10 июня заседание завершилось удовлетворением жалобы. Иные детали постановления не опубликованы.