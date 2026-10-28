Суд в Пензе узаконил преследование полковника полиции по делу о сливе данных
Его обвиняют в распространении информации из закрытых систем МВД
Первомайский районный суд Пензы отказал в удовлетворении жалобы полковника полиции Станислава Никулина на возбуждение в отношении него уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. Решение вынесено 28 октября по итогам повторного рассмотрения материала в порядке ст. 125 УПК РФ, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Новый состав суда рассматривал жалобу после того, как кассационная инстанция отменила ранее вынесенные судебные акты.
Господин Никулин занимает должность заместителя начальника управления — начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области, имеет звание полковника полиции. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). По версии следствия, Станислав Никулин систематически получал и передавал третьим лицам сведения из подведомственных информационных систем МВД, рассказал “Ъ” источник в силовых структурах. Официальных комментариев следствия и УМВД нет.
1 июня в Первомайский районный суд поступила жалоба господина Никулина, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, — то есть на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Материал был распределен судье Елене Ворониной и в тот же день принят к производству. Назначенное на 10 июня заседание завершилось удовлетворением жалобы. Иные детали постановления не опубликованы.
Прокуратура подала апелляционное представление. В июле материалы оказались в производстве судьи Пензенского облсуда Вячеслава Сарвилина, который надзору отказал. Заместитель прокурора региона Олег Светов подал кассационное представление.
11 сентября Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее вынесенные судебные акты и направила вопрос на новое рассмотрение в Первомайский районный суд, но в ином судебном составе. Судья Первомайского райсуда Максим Лесников в удовлетворении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ господину Никулину отказал и признал уголовное преследование полковника законным.