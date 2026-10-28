В Ульяновске предлагают пересмотреть режимы светофоров для безопасности пешеходов

По мнению Наталии Лазаревой, сопутствующей причиной трагедии стало то, что пешеходы скопились на маленьком островке безопасности посреди проспекта, не успев перейти дорогу за один цикл светофора. В своем обращении к мэру Ульяновска и начальнику региональной ГАИ она обращает внимание на то, что на пешеходном переходе, где случилось ДТП, «легально и безопасно перейти проспект за один цикл невозможно», и «люди вынуждены скапливаться на узком, физически не защищенном пространстве между двух потоков транспорта». Заявительница отмечает, что подобные ситуации, связанные с невозможностью преодолеть переход за один цикл светофора, наблюдаются у целого ряда других пешеходных переходов на широких проспектах Нового города и иных районов Ульяновска. Она просит пересчитать и перенастроить циклы светофорных объектов, выяснить возможность исключения островков безопасности, чтобы не подвергать пешеходов опасному стоянию между потоками машин, а если это невозможно — расширить островки безопасности и оборудовать их защитными дорожными ограждениями.