В Ульяновске предлагают пересмотреть режимы светофоров для безопасности пешеходов
Ульяновская общественная активистка и экозащитница Наталия Лазарева направила главе Ульяновска Александру Болдакину и начальнику управления Госавтоинспекции регионального УМВД Геннадию Полухину обращение, в котором просит принять срочные меры по обеспечению безопасности пешеходов на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска, а также на ряде других проспектов Заволжского района и областного центра.
Поводом для обращения стало известие о том, что двухмесячный младенец, пострадавший 20 октября в ДТП на перекрестке проспектов Генерала Тюленева и Авиастроителей, скончался в больнице.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ДТП произошло в Новом городе Заволжского района Ульяновска, рядом с перекрестком проспектов Авиастроителей и Генерала Тюленева. По данным регионального УМВД, в ДТП пострадали шесть человек. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (Samara), стаж вождения которого составлял всего 40 дней, не справился с управлением и сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности, после чего совершил наезд на световую опору. В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 годов рождения, а также младенец, находившийся в коляске, получили многочисленные травмы. По данным источника «Ъ-Волга», младенец в коляске, которому на тот момент исполнилось всего два месяца, получил переломы и серьезный ушиб головного мозга. 25 октября стало известно, что младенец, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за его жизнь, скончался. Информацию о смерти ребенка подтвердили в региональном минздраве.
В тот же день, как сообщили в полиции, уголовное дело, ранее возбужденное по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей (ч.1 ст. 264 УК РФ, до двух лет лишения свободы), было переквалифицировано на нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
По мнению Наталии Лазаревой, сопутствующей причиной трагедии стало то, что пешеходы скопились на маленьком островке безопасности посреди проспекта, не успев перейти дорогу за один цикл светофора. В своем обращении к мэру Ульяновска и начальнику региональной ГАИ она обращает внимание на то, что на пешеходном переходе, где случилось ДТП, «легально и безопасно перейти проспект за один цикл невозможно», и «люди вынуждены скапливаться на узком, физически не защищенном пространстве между двух потоков транспорта». Заявительница отмечает, что подобные ситуации, связанные с невозможностью преодолеть переход за один цикл светофора, наблюдаются у целого ряда других пешеходных переходов на широких проспектах Нового города и иных районов Ульяновска. Она просит пересчитать и перенастроить циклы светофорных объектов, выяснить возможность исключения островков безопасности, чтобы не подвергать пешеходов опасному стоянию между потоками машин, а если это невозможно — расширить островки безопасности и оборудовать их защитными дорожными ограждениями.