В Ульяновске по ДТП с пострадавшими пешеходами и младенцем возбуждено уголовное дело
Прокуратура Заволжского района Ульяновска проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние и младенец, сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ДТП произошло во вторник около 13 час. в Новом городе Заволжского района Ульяновска, рядом с перекрестком проспектов Авиаcтроителей и Генерала Тюленева. По данным регионального УМВД, в ДТП пострадали шесть человек. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (Samara), стаж вождения которого составлял всего 40 дней, не справился с управлением и сбил трех пешеходов, стоявших на разделительной полосе, после чего совершил наезд на световую опору. В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 года рождения и младенец, находившийся в коляске, получили травмы. Они были госпитализированы. Кроме того, в медицинское учреждение доставлены сам водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Lada Samara.
По информации источников «Ъ-Волга», близких к правоохранительным органам, предварительно со слов водителя ВАЗ-2114 установлено, что на проспекте Авиастроителей в районе дома №11 около перекрестка 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 перестроился под знаком «уступи дорогу» не в крайнюю левую полосу, а в третий ряд, в результате чего он не уступил дорогу автомобилю Lada Samara, и тот, чтобы избежать столкновения, изменил траекторию движения и врезался в пешеходов, а затем — в световую опору. В то же время собеседник отмечает, что, судя по значительным повреждениям автомобиля ВАЗ-2114, тот двигался с очень большой скоростью, и экспертизы покажут, не был ли начинающим водителем нарушен скоростной режим. По данным источника, младенец в коляске, которому всего два месяца, получил переломы и серьезный ушиб головного мозга. Оба участника ДТП проверены на состояние опьянения, алкоголь в крови не обнаружен.
По данным УМВД, по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей (ч.1 ст. 264 УК РФ, до двух лет лишения свободы), возбуждено уголовное дело. Конкретных виновников можно будет определить только после окончания всех экспертиз, пояснил собеседник «Ъ-Волга».