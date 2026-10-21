В Ульяновске по ДТП с пострадавшими пешеходами и младенцем возбуждено уголовное дело

По информации источников «Ъ-Волга», близких к правоохранительным органам, предварительно со слов водителя ВАЗ-2114 установлено, что на проспекте Авиастроителей в районе дома №11 около перекрестка 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 перестроился под знаком «уступи дорогу» не в крайнюю левую полосу, а в третий ряд, в результате чего он не уступил дорогу автомобилю Lada Samara, и тот, чтобы избежать столкновения, изменил траекторию движения и врезался в пешеходов, а затем — в световую опору. В то же время собеседник отмечает, что, судя по значительным повреждениям автомобиля ВАЗ-2114, тот двигался с очень большой скоростью, и экспертизы покажут, не был ли начинающим водителем нарушен скоростной режим. По данным источника, младенец в коляске, которому всего два месяца, получил переломы и серьезный ушиб головного мозга. Оба участника ДТП проверены на состояние опьянения, алкоголь в крови не обнаружен.