В Татарстане запустили первый гигабитный 5G

«Казанский Кремль — точка, где историческое наследие встречается с максимальной цифровой нагрузкой: его ежегодно посещают миллионы гостей, здесь работают культурные объекты и правительственные учреждения. С гигабитными 5G-скоростями гости «Казанского Кремля» смогут проводить стримы и трансляции в максимальном качестве, мгновенно загружать фото и видео, AR-гиды и мобильные сервисы музея-заповедника без ожидания. Для города и бизнеса технология 5G может стать платформой для VR/AR-экскурсий, онлайн-трансляции культурных событий, работы системы видеонаблюдения и обеспечения безопасности, управления потоками посетителей на территории Кремля», — рассказал директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.