Акватермальный комплекс «Термы Наутико» за 1 млрд открывают в Тамбове

В 2024 году «Ъ-Черноземье» писал, что инициатором проекта выступает предприниматель Андрей Козлов. Под терму было специально зарегистрировано юрлицо в Тамбовской области — ООО «Родник». С этой компанией в правительстве региона заключили соглашение о строительстве аквапарка за 600 млн руб. Однако господин Козлов пояснил, что речь шла лишь о части вложений, а совокупный объем инвестиций — 1 млрд руб.