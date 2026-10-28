Акватермальный комплекс «Термы Наутико» за 1 млрд открывают в Тамбове
В Тамбове 31 октября начнет работу акватермальный комплекс под брендом «Термы Наутико». Как сообщается в официальном сообществе комплекса во «Вконтакте», до открытия осталось три дня.
Оператором комплекса на официальном сайте значится ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября этого года для физкультурно-оздоровительной деятельности. Гендиректором назначен Николай Романов, единственным учредителем с долей 100% выступает ООО «Центр Здоровья».
В 2024 году «Ъ-Черноземье» писал, что инициатором проекта выступает предприниматель Андрей Козлов. Под терму было специально зарегистрировано юрлицо в Тамбовской области — ООО «Родник». С этой компанией в правительстве региона заключили соглашение о строительстве аквапарка за 600 млн руб. Однако господин Козлов пояснил, что речь шла лишь о части вложений, а совокупный объем инвестиций — 1 млрд руб.
При этом господин Козлов отмечал, что фактически оператором комплекса станет «Центр здоровья», под управлением которого уже есть два похожих объекта в Московской области. «Они сходны по площади, но комплекс в Тамбове мы решили сделать уровнем повыше», — говорил бизнесмен. «Ъ-Черноземье» направил запрос в компанию для уточнения деталей проекта.
Участок под проект был выкуплен в 2023 году подконтрольным ему ООО «СЗ “РДЛ”» у завода «Ревтруд» за 26,4 млн руб.