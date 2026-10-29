Для спасения Тимура Казымова не хватает 788 273 руб.
Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Тимура тяжелое заболевание крови — большая форма бета-талассемии. Это опасный вид анемии: нарушен синтез гемоглобина, входящего в состав эритроцитов, которые обеспечивают кислородом все ткани и органы, и из-за критического снижения уровня гемоглобина организм испытывает кислородное голодание. Единственный эффективный способ излечения мальчика — трансплантация костного мозга. Для подготовки к трансплантации и восстановительного лечения после нее Тимуру по жизненным показаниям требуется терапия препаратом джакави».
Стоимость лекарства — 1 522 273 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югра» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 788 273 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тимура Казымова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тимура — Диланы Гамдулла кызы Казымовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 6