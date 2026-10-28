Фонд «Бумеранг Капитал» стал совладельцем Baggins Coffee

У сети кофеен Baggins Coffee сменился владелец. 50% в компании выкупил фонд «Бумеранг Капитал», став управляющим партнером. Оставшиеся 50% перешли предпринимателю Антону Петрову. Об этом “Ъ” сообщил представитель покупателей. Ранее Baggins Coffee контролировал ее сооснователь Андрей Павлов, который теперь займется развитием других проектов, включая пекарни «Текстура» и бренд полезных сладостей «Шоколадбери». Оперативно связаться с самим предпринимателем не удалось.