Фонд «Бумеранг Капитал» стал совладельцем Baggins Coffee
У сети кофеен Baggins Coffee сменился владелец. 50% в компании выкупил фонд «Бумеранг Капитал», став управляющим партнером. Оставшиеся 50% перешли предпринимателю Антону Петрову. Об этом “Ъ” сообщил представитель покупателей. Ранее Baggins Coffee контролировал ее сооснователь Андрей Павлов, который теперь займется развитием других проектов, включая пекарни «Текстура» и бренд полезных сладостей «Шоколадбери». Оперативно связаться с самим предпринимателем не удалось.
Сумму сделки по покупке Baggins Coffee в компаниях не раскрыли. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость сети не превышает 350 млн руб.
В «Бумеранг Капитале» считают, что приобретение Baggins Coffee усилит позиции фонда на рынке общепита. Это соответствует его стратегии по расширению присутствия в сегменте быстрого питания. В перспективе планируется масштабирование Baggins Coffee, для которого будут предложены новые инструменты, заявил Антон Петров.
Из-за снижения посещаемости и рентабельности владельцы заведений общепита вынуждены закрывать или продавать бизнес. В то же время инвесторам выгоднее покупать готовые сети, а не открывать новые объекты.