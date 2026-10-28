«Будут пресекаться случаи злоупотребления»
Эксперт Олеся Чернокова — о законопроекте по изъятию необрабатываемых залоговых сельхозземель
Госдума готовит ко второму чтению пакет поправок в законы об обороте сельхозземель и об ипотеке. Собственникам земель сельскохозяйственного назначения, не являющимся сельхозпроизводителями или переработчиками агропродукции, предлагается запретить передавать такие участки в ипотеку. Для этого предлагается изымать неиспользуемые земли через суд, реализовывать их с торгов либо обращать в государственную или муниципальную собственность с принудительным погашением ипотеки. Инициативу комментирует частнопрактикующий юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
«Земли сельскохозяйственного назначения — один из самых ценных ресурсов любого государства. Специальный федеральный закон защищает их, предполагая возможность их изъятия с последующей продажей на торгах, если в течение трех лет поле или пашня не обрабатывались надлежащим образом.
Отдельная категория граждан и организаций приобретают землю с целью последующей перепродажи или планами начать производство "когда-нибудь потом". Оформляют фиктивный или вполне реальный заем у аффилированных компаний или банков под льготную ставку, а землю не используют и пять, и семь, и более лет, что, безусловно, ведет к утрате плодородия почв или простаиванию земли.
Ранее изымать в рамках действующего законодательства такие участки было нецелесообразно, так как на торгах их невозможно было реализовать с обременением.
Я позитивно отношусь к законопроекту, который позволит одним решением суда и изъять земельный участок, и погасить обременение, а обязательства перед кредитором по итогам торгов погасятся. Таким образом, будут пресекаться случаи злоупотребления с землями сельхозназначения, и ценный природный ресурс своевременно вернется в экономический оборот.
Земельные участки будет приобретаться мотивированными сельхозпроизводителями, которые действительно планируют их использовать по целевому назначению в соответствии с принципами земельного законодательства. Возможно, оборот ценных земель уменьшится, но поправки точно решат проблему брошенных полей.
Важно донести до участников рынка необходимость сохранения почв, отнесенных к особо защищаемой категории, и исключить любые возможности для злоупотреблений, на что и направлены эти поправки».