«Будут пресекаться случаи злоупотребления»

Отдельная категория граждан и организаций приобретают землю с целью последующей перепродажи или планами начать производство "когда-нибудь потом". Оформляют фиктивный или вполне реальный заем у аффилированных компаний или банков под льготную ставку, а землю не используют и пять, и семь, и более лет, что, безусловно, ведет к утрате плодородия почв или простаиванию земли.