Выручка VK за квартал выросла на 21%

В целом выручка VK в третьем квартале 2026 года выросла на 21% год к году, до 47 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22%, до 6,2 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы за квартал достигли 28,2 млрд руб., прибавив 18%. Реклама крупного бизнеса принесла 18 млрд руб. — на 29% больше, чем годом ранее.