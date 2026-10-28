Выручка VK за квартал выросла на 21%
Выручка VK от монетизации мессенджера MAX с июля по октябрь 2026 года превысила 700 млн руб. В компании рассказали «Ъ Северо-Запад», что в мессенджере запустили сервисы для бизнес-клиентов и расширяют рекламные возможности. Дневная аудитория MAX превышает 90 млн пользователей.
В целом выручка VK в третьем квартале 2026 года выросла на 21% год к году, до 47 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22%, до 6,2 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы за квартал достигли 28,2 млрд руб., прибавив 18%. Реклама крупного бизнеса принесла 18 млрд руб. — на 29% больше, чем годом ранее.
За девять месяцев выручка VK увеличилась на 15%, до 128 млрд руб., EBITDA — на 30%, до 20,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 16%, прибавив 2 процентных пункта. Чистый операционный денежный поток составил 17,4 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года он был отрицательным.
Чистый долг VK на конец сентября составил 73,3 млрд руб., снизившись на 11% по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 3,6х до 2,7х. Компания сохраняет ориентир по этому показателю на уровне 2-3х по итогам 2026 года.