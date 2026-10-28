Алмас Амиров избран в секретариат Российского театрального общества
Председатель Союза театральных деятелей Башкирии Алмас Амиров избран в секретариат Российского театрального общества. Такое решение принял съезд федерального объединения.
Всего в секретариат организации вошли 47 человек. Председателем РТО на пятилетний срок избран Владимир Машков, сопредседателем — Валерий Гергиев. На съезде также принято решение о переименовании Союза театральных деятелей России в Российское театральное общество.
Помимо народного артиста Башкирии и заслуженного артиста России Алмаса Амирова, республику на съезде представляли актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима Рушанна Бабич, директор Уфимского государственного татарского театра «Нур» Фирзат Габидуллин, главный режиссер Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Денис Нургалин, исполняющий обязанности министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов и народный артист России и Башкирии, артист Башдрамтеатра имени Мажита Гафури Хурматулла Утяшев.