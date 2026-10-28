Поддельный указ о мобилизации распространяется от имени главы Удмуртии

Как отметила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина, на подделку указывают ошибки в оформлении и написании должности, а также несоответствующая оригинальным документам печать. Вместо указания Управления делопроизводства и контроля на ней написано лишь «Российская Федерация».