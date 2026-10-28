Поддельный указ о мобилизации распространяется от имени главы Удмуртии
В ЦУР республики назвали признаки фальшивого документа
В интернете распространяется поддельный указ от имени врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой о награждении за заслуги в организации мобилизационных мероприятий. Документ датирован 27 октября 2026 года, сообщили в ЦУР Удмуртии.
Согласно тексту фальшивого документа, государственными наградами якобы предлагалось отметить тех, кто участвовал в организации мобилизационных мероприятий, ведении воинского учета и комплектовании Вооруженных сил РФ. При этом такого документа нет среди нормативных правовых актов на официальном сайте главы и правительства республики.
Как отметила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина, на подделку указывают ошибки в оформлении и написании должности, а также несоответствующая оригинальным документам печать. Вместо указания Управления делопроизводства и контроля на ней написано лишь «Российская Федерация».