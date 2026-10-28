Сергей Аксенов избран главой Красноселькупского района ЯНАО

Сергею Аксенову 44 года. Он родился в городе Мурманск-60, почти 40 лет живет на Ямале. В 2004 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности «Журналистика», в 2013 году — Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В разные годы господин Аксенов работал заместителем главы администрации деревни Харампур и начальником управления молодежной политики Пуровского района.