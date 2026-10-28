Сергей Аксенов избран главой Красноселькупского района ЯНАО
Главой Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) избран Сергей Аксенов, сообщили в окружном правительстве. До назначения он занимал должность заместителя главы районной администрации по социальным вопросам.
На этом посту Сергей Аксенов сменил Юрия Фишера, который возглавлял район с сентября 2018 года. Он покинул должность по собственному желанию.
Сергею Аксенову 44 года. Он родился в городе Мурманск-60, почти 40 лет живет на Ямале. В 2004 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности «Журналистика», в 2013 году — Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В разные годы господин Аксенов работал заместителем главы администрации деревни Харампур и начальником управления молодежной политики Пуровского района.
В 2024 году власти ЯНАО столкнулись с проблемами при попытке объединить ряд муниципалитетов. В апреле 2024 года депутаты думы Приуральского района единогласно выступили против слияния с Лабытнанги. По словам депутата районной думы Павла Богданова, 99% опрошенных жителей также не поддержали объединение. На следующий день дума Красноселькупского района перенесла заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об объединении с Пуровским районом. Впоследствии власти округа сообщили о приостановке реформы.
В департаменте внутренней политики ЯНАО «Ъ-Урал» сообщили, что в настоящее время планов по объединению Красноселькупского и Пуровского районов нет. «На текущий момент инициатива о структурных преобразованиях в Красноселькупском и Пуровском районах от органов местного самоуправления не поступала»,— сообщили в департаменте.