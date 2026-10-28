В Башкирии компания возместила ущерб за уничтожение 100 гектаров леса
ООО «Такстор-Уфа» возместило 200 тыс. ущерба за уничтожение леса, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ранее с соответствующим иском в Бирский межрайонный суд обращалась Башкирская природоохранная прокуратура.
Как сообщал «Ъ-Уфа» в феврале этого года, надзорное ведомство установило, что компания вырубила деревья на арендуемом лесном участке в Бирском районе, уничтожив среду обитания объектов животного мира на площади более 100 га.