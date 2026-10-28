В Мурманской области предложили снизить порог инвестиций для малого бизнеса до 10 млн рублей

Малый и средний бизнес Мурманской области может получить доступ к льготам при вложении в новые проекты от 10 млн рублей. Такое предложение внесли в рамках доработки единого территориального режима с особыми условиями для инвесторов (ЕТОР), который планируют распространить на Арктику и Дальний Восток. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.