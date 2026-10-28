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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Мурманской области предложили снизить порог инвестиций для малого бизнеса до 10 млн рублей

Малый и средний бизнес Мурманской области может получить доступ к льготам при вложении в новые проекты от 10 млн рублей. Такое предложение внесли в рамках доработки единого территориального режима с особыми условиями для инвесторов (ЕТОР), который планируют распространить на Арктику и Дальний Восток. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Малый бизнес Заполярья может получить новые льготы при вложениях от 10 млн рублей

Малый бизнес Заполярья может получить новые льготы при вложениях от 10 млн рублей

Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

ЕТОР предполагает создание специальных условий господдержки для компаний, инвестирующих в развитие бизнеса в этих регионах. Теперь предлагается расширить круг потенциальных участников режима, снизив минимальный порог вложений для небольших предприятий.
Для крупных стратегических проектов планируется установить минимальный объем инвестиций в размере 100 млн рублей, тогда как для представителей малого и среднего предпринимательства он составит 10 млн рублей. Благодаря этому претендовать на поддержку смогут не только крупные инвесторы, но и предприниматели, открывающие кафе, развивающие туристические услуги и другие локальные проекты.
Инвестиционная активность в Мурманской области остается высокой. По итогам первого полугодия 2026 года объем вложений в экономику региона превысил 143 млрд рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Помимо снижения инвестиционного порога, инициаторы предложили упростить процедуру запуска проектов. В частности, планируется разрешить учитывать часть затрат, понесенных до подачи заявки на получение поддержки, а также предусмотреть возможность перехода на новые условия для компаний, уже пользующихся действующими мерами господдержки.
Еще одно предложение касается распределения налоговых поступлений. Предполагается учитывать интересы регионов при согласовании инвестиционных проектов и сохранять большую долю налоговых доходов на территориях, где создаются рабочие места и развивается инфраструктура.
Инициативы обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». При этом законопроект еще предстоит доработать: предложенные условия пока не вступили в силу.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор