В Мурманской области предложили снизить порог инвестиций для малого бизнеса до 10 млн рублей
Малый и средний бизнес Мурманской области может получить доступ к льготам при вложении в новые проекты от 10 млн рублей. Такое предложение внесли в рамках доработки единого территориального режима с особыми условиями для инвесторов (ЕТОР), который планируют распространить на Арктику и Дальний Восток. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
ЕТОР предполагает создание специальных условий господдержки для компаний, инвестирующих в развитие бизнеса в этих регионах. Теперь предлагается расширить круг потенциальных участников режима, снизив минимальный порог вложений для небольших предприятий.
Для крупных стратегических проектов планируется установить минимальный объем инвестиций в размере 100 млн рублей, тогда как для представителей малого и среднего предпринимательства он составит 10 млн рублей. Благодаря этому претендовать на поддержку смогут не только крупные инвесторы, но и предприниматели, открывающие кафе, развивающие туристические услуги и другие локальные проекты.
Инвестиционная активность в Мурманской области остается высокой. По итогам первого полугодия 2026 года объем вложений в экономику региона превысил 143 млрд рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Помимо снижения инвестиционного порога, инициаторы предложили упростить процедуру запуска проектов. В частности, планируется разрешить учитывать часть затрат, понесенных до подачи заявки на получение поддержки, а также предусмотреть возможность перехода на новые условия для компаний, уже пользующихся действующими мерами господдержки.
Еще одно предложение касается распределения налоговых поступлений. Предполагается учитывать интересы регионов при согласовании инвестиционных проектов и сохранять большую долю налоговых доходов на территориях, где создаются рабочие места и развивается инфраструктура.
Инициативы обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». При этом законопроект еще предстоит доработать: предложенные условия пока не вступили в силу.