FIA разработала новый моторный регламент для «Формулы-1»

Производители моторов для машин «Формулы-1», а среди них Mercedes, Ferrari, Audi, Honda и Red Bull (в сотрудничестве с Ford), получили на этой неделе, как сообщает BBC, от FIA проект нового моторного регламента самой престижной гоночной серии мира. Он составлен по итогам обсуждений один на один между FIA и производителями. Предлагаемые изменения можно назвать масштабными, способными остановить волну критики, которой гонщики подвергают нынешние двигатели.