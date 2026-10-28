FIA разработала новый моторный регламент для «Формулы-1»
Международная автомобильная федерация (FIA) разослала всем производителям силовых установок для машин «Формулы-1» план изменений в моторном регламенте. Он предусматривает, в частности, возвращение к двигателям V8, уменьшение влияния электрической части силовых установок, снижение их стоимости. К тому же машины должны стать на 80 кг легче. Все это позволит создать более пилотажные автомобили. Те, на которых гонщики выступают сейчас, они считают не соответствующими духу гонок.
Производители моторов для машин «Формулы-1», а среди них Mercedes, Ferrari, Audi, Honda и Red Bull (в сотрудничестве с Ford), получили на этой неделе, как сообщает BBC, от FIA проект нового моторного регламента самой престижной гоночной серии мира. Он составлен по итогам обсуждений один на один между FIA и производителями. Предлагаемые изменения можно назвать масштабными, способными остановить волну критики, которой гонщики подвергают нынешние двигатели.
С текущего сезона «Формула-1» использует гибридные силовые установки, в которых бензиновая (представлена турбированным двигателем V6 объемом 1,6 литра) и электрическая части выдают примерно равную мощность (гибриды были и раньше, но вклад электромоторов в них был в разы ниже). В новом регламенте предлагается вернуться к использованию моторов V8, которые были стандартом серии в период с 2006 по 2013 годы. Отдача электрической части должна быть значительно снижена.