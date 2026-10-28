Суд Петербурга продлил арест бывшему неврологу по делу о «фейках об армии»

Михаил Фетисов работал неврологом в Городской больнице имени Святого Великомученика Георгия и уволился в 2024 году по состоянию здоровья. Его задержали в октябре 2025 года. По версии следствия, поводом для уголовного преследования стали два комментария о специальной военной операции и видео, опубликованные в соцсетях в 2022–2023 годах. Ему вменяют два эпизода распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также призывы к деятельности против безопасности государства с использованием интернета (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Вину господин Фетисов не признает.