Суд Петербурга продлил арест бывшему неврологу по делу о «фейках об армии»
Выборгский районный суд Петербурга продлил до 27 января 2027 года содержание под стражей бывшего врача-невролога Михаила Фетисова, обвиняемого в распространении «фейков об армии» и призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом сообщает издание MR7.
На заседании сторона обвинения просила оставить господина Фетисова в СИЗО еще на три месяца. Прокурор Иван Мальцев заявил, что оснований для изменения меры пресечения нет. Защита, напротив, ходатайствовала о домашнем аресте. Адвокат Сергей Подольский просил учесть состояние здоровья подзащитного, его медицинские документы и возможность проживания с супругой.
Сам господин Фетисов заявил в суде, что в изоляторе у него значительно снизился уровень гемоглобина и он не получает необходимой медицинской помощи. По словам обвиняемого, условия содержания также негативно сказываются на его самочувствии. Эти заявления прозвучали в ходе заседания.
Михаил Фетисов работал неврологом в Городской больнице имени Святого Великомученика Георгия и уволился в 2024 году по состоянию здоровья. Его задержали в октябре 2025 года. По версии следствия, поводом для уголовного преследования стали два комментария о специальной военной операции и видео, опубликованные в соцсетях в 2022–2023 годах. Ему вменяют два эпизода распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также призывы к деятельности против безопасности государства с использованием интернета (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Вину господин Фетисов не признает.