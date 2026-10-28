«Т Плюс» обновила 33 км теплосетей в Удмуртии
Модернизацию Ижевской ТЭЦ-2 завершат к концу 2029 года
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова и директор регионального филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов обсудили подготовку Ижевска к зиме и модернизацию энергоинфраструктуры. В ходе ремонтной кампании компания обновила 33 км наиболее изношенных трубопроводов.
По информации пресс-службы главы и правительства республики, тепло подали всем социальным объектам в течение пяти дней, жилому фонду — за 14 дней. Готовность систем теплоснабжения региона оценивается в 99,9%. Паспорта готовности получили 16 муниципалитетов, для остальных срок их получения установлен до 20 ноября.
На встрече на Ижевской ТЭЦ-2 также обсудили модернизацию станции. В рамках второго этапа программы КОМмод-2029 планируется заменить турбину и генератор третьего энергоблока. Завершить работы предполагается к концу 2029 года.
По данным «Т Плюс», за последние десять лет в Удмуртии реконструировали 335 км теплосетей, а число повреждений на них сократилось более чем на 65%.