Архбиеннале, конференция «Жилая недвижимость» от “Ъ” и «Петерфуд»

Спикерами и экспертами деловой программы также выступят представители разных регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Ленинградской области и других. В состав экспертного жюри конкурса войдут ведущие шеф-повара, рестораторы и признанные эксперты кулинарного искусства и сферы гостеприимства. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие в жюри и деловой программе, президент Федерации рестораторов и отельеров России, известный ресторатор и успешный бизнесмен, возглавлявший комбинат питания «Кремлевский» Игорь Бухаров; руководитель отдела общественного питания и туристических услуг Госкорпорации «Росатом» Алексей Осташ; основатель и шеф-повар «Маруся & Co», эксперт традиционной кавказской кулинарии, а также знаток разных кухонь мира Марина Наумова (шеф-повар Маруся); бренд-шеф бутик-отеля «Автор», ресторана «Ф.М. Достоевский», банкетный зал «Бель Этаж» и «Белла Леоне», победитель III Кубка Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» Владимир Ревва и другие.