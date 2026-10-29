Архбиеннале, конференция «Жилая недвижимость» от “Ъ” и «Петерфуд»
Какие деловые события пройдут в Петербурге в ноябре
Лучший шеф-повар петербургской кухни, градостроительные и реставрационные городские проекты, современные тренды загородной недвижимости, развитие розничной торговли, маркетинг, продажи и управление бизнесом — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.
4 и 5 ноября в поместье «Грув» под Петербургом состоится закрытый бизнес-ретрит с Александром Цыпкиным — писателем, сценаристом и мастером сторителлинга. Вместо привычной конференции — кулуарная встреча до 40 предпринимателей и руководителей, готовых говорить не только об успехах, но и о реальных вызовах бизнеса.
Это событие строится вокруг простой, но сильной идеи: 40 руководителей крупных бизнесов собираются в одном месте и образуют один общий круг. Не случайную аудиторию, не поток участников, а закрытую среду первых лиц — тех, кто управляет, принимает решения, задает направление и влияет на свое профессиональное окружение.
В центре разговора — личный бренд как инструмент доверия, влияния и развития компании. Александр Цыпкин поделится честной историей построения собственного бренда, а участники — личными кейсами.
Программа не похожа на классическую конференцию. Два дня выстроены как цельное действие из пяти глав: знакомство друг с другом, встреча с автором, работа с образом себя, переход к бренду и бизнесу, а затем финальный вопрос: кто пишет вашу историю?
Количество участников ограничено.
9 и 10 ноября в «МТС Live Холл Санкт-Петербург» пройдет VI Кубок Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни». Побороться за звание лучшего шеф-повара смогут кулинары из всех регионов России, и география участников с каждым годом продолжает расширяться: помимо команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в кулинарных соревнованиях примут участие представители Пензы, Москвы, Омска и других регионов страны.
Спикерами и экспертами деловой программы также выступят представители разных регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Ленинградской области и других. В состав экспертного жюри конкурса войдут ведущие шеф-повара, рестораторы и признанные эксперты кулинарного искусства и сферы гостеприимства. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие в жюри и деловой программе, президент Федерации рестораторов и отельеров России, известный ресторатор и успешный бизнесмен, возглавлявший комбинат питания «Кремлевский» Игорь Бухаров; руководитель отдела общественного питания и туристических услуг Госкорпорации «Росатом» Алексей Осташ; основатель и шеф-повар «Маруся & Co», эксперт традиционной кавказской кулинарии, а также знаток разных кухонь мира Марина Наумова (шеф-повар Маруся); бренд-шеф бутик-отеля «Автор», ресторана «Ф.М. Достоевский», банкетный зал «Бель Этаж» и «Белла Леоне», победитель III Кубка Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» Владимир Ревва и другие.
Организаторами мероприятия, которое проходит в рамках реализации проекта правительства Санкт-Петербурга «Петербургская кухня», являются комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при содействии Федерации рестораторов и отельеров России и Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров.
С 10 по 15 ноября в историческом центре Санкт-Петербурга, в Мраморном и Малом залах Российского этнографического музея, состоится одно из главных российских событий в сфере архитектуры и градостроительства — X Биеннале «Архитектура Петербурга». Сквозной темой объявлена открытость и преемственность поколений. Впервые архитекторы ответят на вопросы жителей напрямую.
Концепция выставочной экспозиции этого года разработана Ингмаром Витвицким, основателем архитектурного бюро Ingmar Architects. Гостей ждет формат «гостиных бюро» — это авторские пространства, раскрывающие почерк, эстетику и ценности 23 компаний, входящих в состав Ассоциации «ОАМ». Посетители увидят более 50 реализованных и концептуальных проектов 2025–2026 годов.
Деловая программа включает в себя форсайт-сессии, круглые столы, встречи с лидерами рынка и лидерами мнений. Большой блок посвящен экономическим вопросам. Будут рассмотрены инструменты, способствующие инвестиционной привлекательности города, стадии стратегического мастер-планирования и сценарии развития территорий. Еще один блок отдан теме специализированной архитектуры: индустриальной, туристической, культурного назначения, образовательной, храмовой, комфортной городской, частной загородной, ландшафтной и прочей. Вечерние сессии и открытые лекции рассматривают архитектуру в широком ракурсе менталитета архитектора, роли в разнообразии видов искусств, специфики развития личного бренда архитектора и бизнес-процессов в индустрии. Отдельный блок программы — актуальные градостроительные и реставрационные городские проекты.
Культурная программа превратит Архбиеннале в пространство встречи искусства и горожан. Архитектура, показанная сквозь призму музыки, кино, экскурсий, станет частью большого городского диалога. Организаторы обещают открыть пространства, которые обычно остаются недоступными, и показать будущее объектов культуры, находящихся на реставрации.
Проект организован Ассоциацией «Объединение архитектурных мастерских» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
17 ноября в рамках XIX конкурса «Доверие потребителя» состоится восьмой бизнес-завтрак «Загород и пригороды: современные тренды и новые форматы жизни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Специалисты рынка недвижимости обсудят ключевые тренды: динамику спроса на загородные дома, участки и квартиры в малоэтажных комплексах, изменение бюджета и требований покупателей и прочие. Разговор также пойдет об экономике, инвестициях и будущем рынка — о том, каковы основные факторы инвестиционной привлекательности загородных проектов; как меняются цены, ипотека, стоимость строительства и эксплуатации; какие проекты будут устойчивыми в ближайшие 5–10 лет; как совместить доступность жилья, коммерческую эффективность и развитие территорий.
Не обойдется без темы «Спрос и новый портрет покупателя». Кто сегодня выбирает загородную жизнь: семьи, удаленные сотрудники, инвесторы? Что важнее покупателю: цена, природа, транспорт или инфраструктура? Как изменились требования к площади, формату и готовности дома? Каков спрос на постоянное проживание за городом? Эксперты ответят на эти и другие вопросы.
Также они обсудят новые форматы недвижимости и образ жизни, разобрав, какие форматы востребованы: коттеджи, таунхаусы, малоэтажные комплексы, клубные поселки; насколько перспективны аренда загородных домов, доходные проекты и гибридные форматы; может ли пригородная недвижимость стать полноценной альтернативой городской квартире; как меняется концепция «дачи» и переход к круглогодичному проживанию; насколько популярна малоэтажная застройка и каковы новые сценарии городской мобильности.
«Перспективные территории и транспортная доступность»: без этой темы мероприятие по недвижимости невозможно. Речь пойдет о том, какие направления Ленинградской области наиболее перспективны; как влияют КАД, ЗСД, магистрали и железнодорожное сообщение на развитие пригородов; где проходит оптимальный баланс между удаленностью от города и качеством жизни; какие территории могут стать новыми центрами притяжения.
Наконец, инфраструктура, сервис и качество среды. Специалисты рынка попытаются разобраться в том, какая инфраструктура необходима современному загородному проекту; кто должен обеспечивать школы, медицину, магазины, спорт и досуг; готовы ли жители платить за управление территорией и дополнительные сервисы; как создать живое сообщество, а не просто набор домов; как работает управляющая компания в загородном проекте.
18 ноября в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» пройдет конференция «Я — женщина. Сила в единстве», которая объединит около 700 женщин из России и других стран. Цель конференции — сформировать системный взгляд на благополучие женщины и помочь в профилактике эмоционального выгорания, тревожных и депрессивных состояний за счет объединения медицинских, психологических, социальных и гуманитарных знаний.
Событие станет площадкой для диалога женщин из сфер власти, бизнеса и общественного сектора о реальных стратегиях устойчивости, поддержке и развитии. В программе — междисциплинарные дискуссии, в том числе «Здоровье женщины сегодня» с участием экспертов в области медицины, а также «Действовать сердцем: путь женской реализации» со спикерами из бизнеса, культуры и креативных индустрий.
Программа дополнена художественной выставкой, театральными, музыкальными и танцевальными номерами.
24 ноября «Коммерсантъ Северо-Запад» проводит конференцию «Жилая недвижимость». 2026 год характеризуется в Санкт-Петербурге заметным снижением объемов ввода жилья. По данным Петростата, к 1 сентября в городе построили 886,9 тыс. кв. м жилья — на 42,6% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. В начале сентября Смольный даже обратился в Минстрой РФ с предложением снизить для города плановый показатель по вводу на 1 млн кв. м.
В Ленобласти спад жилого строительства происходит не так ощутимо, и регион по-прежнему серьезно опережает город по количеству нового построенного жилья. По итогам августа доля Ленинградской области в общем объеме продаж агломерации достигла 46,6%. При этом ценовой разрыв в стоимости квартир в городе и области остается существенным. На этом фоне продолжается постепенное смещение спроса в Ленинградскую область, где покупателю доступен более широкий выбор нового жилья по более низкой стоимости.
«Коммерсантъ Северо-Запад» приглашает участников рынка первичной недвижимости Санкт-Петербургской агломерации обсудить состояние рынка после принятия очередных изменений в льготных ипотечных программах и определить возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на рынке.
С 24 по 26 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет XXXV Международная продовольственная выставка «Петерфуд». В этом году одно из старейших отраслевых выставочных мероприятий России отмечает 35-летие. Центральной частью «Петерфуда» остается международная выставочная экспозиция. По планам организаторов, в 2026 году в ней примут участие около 450 компаний из 15 стран. Ожидается, что выставку посетят порядка 8,5 тыс. специалистов продовольственного рынка. На выставке будут представлены новые торговые марки, продукты с оригинальными рецептурами, вкусовыми сочетаниями и упаковочными решениями.
Особое место в программе занимает «Центр Закупок Сетей» — специализированный формат индивидуальных переговоров производителей и поставщиков с представителями розничной торговли, HoReCa и фабрик-кухонь. Другой формат взаимодействия — «Активные Сетевые Продажи», в рамках которого представители торговых сетей знакомятся с продукцией непосредственно на стендах компаний.
Важную часть «Петерфуда» составляют открытые семинары, аналитические сессии и встречи с экспертами продовольственного рынка. Организаторы заявляют более 50 мероприятий, посвященных развитию розничной торговли, маркетингу, продажам и управлению бизнесом.
Отдельное направление выставки связано с индустрией гостеприимства. Традиционный гест-бар объединяет представителей барного сообщества, рестораторов, производителей напитков и специалистов HoReCa.
Еще одной традиционной составляющей «Петерфуда» являются конкурсы инноваций и качества. В их числе «Выбор сетей», «Инновационный продукт», «Наша марка», «Продукты для ЗОЖ», а также конкурс готовой еды «Готовый вкус».
Наряду с продовольственной экспозицией на «Петерфуде» действует Салон технологий и инноваций. Его тематика включает оборудование для пищевого производства и торговли, упаковку, логистику, цифровые решения и услуги для предприятий отрасли.