Решение о взыскании 300 млн рублей с осужденного экс-депутата заксобрания и его подельников вступило в силу
Пермский краевой суд подтвердил законность решения Добрянского суда Пермского края о взыскании с экс-депутата заксобрания Виктора Плюснина, осужденного за хищение, и его подельников, причиненного ущерба.
В мае 2025 года Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.
В мае 2025 года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет и девять месяцев колонии общего режима, его сын — пять лет, сотрудничавший со следствием Юрий Рогожников — три года.
В августе 2026 года Добрянский суд удовлетворил исковые требования прокурора края о взыскании с осужденных причиненного ущерба.