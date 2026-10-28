Решение о взыскании 300 млн рублей с осужденного экс-депутата заксобрания и его подельников вступило в силу

В мае 2025 года Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.