Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 654 млн рублей

«Средства направим на развитие инфраструктуры, в том числе на реконструкцию водопроводной линии на Московском шоссе, ремонт улицы Черниговской, текущее содержание автомобильных дорог и освещение улиц, а также на ликвидацию несанкционированных свалок и подвоз школьников Кстовского района к местам учебы», — отметил Юрий Шалабаев.