Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 654 млн рублей
Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год увеличены на 654 млн руб. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания городской думы 28 октября.
С учетом изменений доходы достигли 97,45 млрд руб., расходы — 100,5 млрд руб.
Мэр уточнил, бюджет растет как за счет привлечения межбюджетных трансфертов, так и за счет увеличения собственных доходов города.
«Средства направим на развитие инфраструктуры, в том числе на реконструкцию водопроводной линии на Московском шоссе, ремонт улицы Черниговской, текущее содержание автомобильных дорог и освещение улиц, а также на ликвидацию несанкционированных свалок и подвоз школьников Кстовского района к местам учебы», — отметил Юрий Шалабаев.
Еще одним важным вопросом стала передача от региона в муниципальную собственность 28 квартир для детей-сирот. Всего с начала года город получил уже 130 квартир, подчеркнул глава города.
Как писал «Ъ-Приволжье», также на сегодняшнем заседании гордума согласовала предложенные мэром изменения структуры горадминистрации.