В Карелии снизились цены на бензин на частных АЗС после топливного кризиса

Наиболее заметное снижение стоимости топлива зафиксировали на отдельных заправках в Лоухах и Суоярви. В частности, на АЗС ООО «Альпи» в Лоухах цена бензина АИ-95 снизилась со 139,90 до 83,90 рубля за литр, АИ-92 — со 129,90 до 79,90 рубля, дизельного топлива — со 136 до 93,90 рубля.