В Карелии снизились цены на бензин на частных АЗС после топливного кризиса
В Карелии начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо на независимых автозаправочных станциях после топливного кризиса. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Региональные власти продолжают контролировать ситуацию на рынке совместно с УФАС.
«Это стало возможным благодаря снижению оптовых цен на топливо и скоординированной работе с поставщиками. Мы продолжаем мониторинг ситуации во всех районах республики. Наша задача обеспечить стабильные поставки и справедливые цены. Благодарю всех за терпение и понимание в сложный период»,— отметил Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Наиболее заметное снижение стоимости топлива зафиксировали на отдельных заправках в Лоухах и Суоярви. В частности, на АЗС ООО «Альпи» в Лоухах цена бензина АИ-95 снизилась со 139,90 до 83,90 рубля за литр, АИ-92 — со 129,90 до 79,90 рубля, дизельного топлива — со 136 до 93,90 рубля.
На заправке ООО «Ласонен» в Суоярви бензин АИ-95 подешевел с 99 до 89 рублей за литр, АИ-92 — с 95 до 85 рублей, а дизельное топливо — с 99 до 89 рублей.
При этом оперативный штаб продолжит работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и контролю цен во всех районах Карелии.