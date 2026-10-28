В Ленобласти запретят продавать разливное пиво по ночам
В Ленинградской области запретят продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху на разлив с 22:00 до 11:00. Законопроект, вводящий ограничения, депутаты регионального Заксобрания приняли сразу в трех чтениях.
Как сообщили на заседании областного парламента, новые правила также затронут торговые точки и кафе, расположенные в одном многоквартирном доме, если по документам они не разделены между собой.
Мера направлена на борьбу с так называемыми «магазинами-барами» на первых этажах жилых домов. Такие заведения смогут лишиться возможности продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки навынос в ночное и утреннее время.
В соответствии с федеральным законодательством пиво, сидр, пуаре и медовуха относятся к алкогольной продукции. Новые ограничения призваны пресечь обход правил продажи алкоголя через заведения, совмещающие функции магазина и бара.