На Урале осудили врача и экс-полицейскую за помощь в легализации 54 мигрантов

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в преступную группу входили четверо мужчин и две женщины, в том числе сотрудница подразделения по вопросам миграции и врач-дерматовенеролог. Организатором группы был 54-летний выходец из одной из стран Центральной Азии, проживающий в России с 2006 года. Он разработал схему и распределил роли между участниками.