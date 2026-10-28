На Урале осудили врача и экс-полицейскую за помощь в легализации 54 мигрантов
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор шести участникам преступной группы, которая с сентября 2021 года по декабрь 2023 года организовала незаконное пребывание в России не менее 54 иностранцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в преступную группу входили четверо мужчин и две женщины, в том числе сотрудница подразделения по вопросам миграции и врач-дерматовенеролог. Организатором группы был 54-летний выходец из одной из стран Центральной Азии, проживающий в России с 2006 года. Он разработал схему и распределил роли между участниками.
За денежное вознаграждение злоумышленники оформляли иностранцам фиктивную постановку на миграционный учет, документы о заключении брака и подложные медицинские справки. Стоимость услуг достигала 180 тыс. руб. на человека.
«Кроме того, в перечне "услуг" существовал и так называемый "сервис под ключ", когда иностранному гражданину достаточно было заплатить 150 тыс. руб., чтобы в дальнейшем получить все необходимые ему подложные документы и тем самым создать видимость своего законного пребывания на территории России»,— сообщили в СКР.
Как установил суд, врач за вознаграждение в 3 тыс. руб. оформляла медицинские справки без осмотра пациентов. Инспектор миграционного отдела, согласно материалам дела, без очереди ставила иностранцев на учет и фиктивно регистрировала их в квартирах ничего не подозревающих граждан.
Суд назначил организатору преступной группы четыре года и семь месяцев колонии со штрафом 450 тыс. руб. Трое посредников получили от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами по 350 тыс. руб. с учетом прежних судимостей.
Врачу назначили пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, штраф 400 тыс. руб. и запрет на три года занимать должности в системе здравоохранения. Инспектор полиции приговорена к восьми годам и шести месяцам колонии, штрафу 850 тыс. руб. и запрету на три года служить в правоохранительных органах. Ее также лишили звания капитана полиции.
По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, бывшую сотрудницу миграционного подразделения уволили из органов внутренних дел в 2024 году после служебной проверки по отрицательным мотивам. «Больше она никогда не сможет устроиться на работу не только в полицию, но и в любое другое правоохранительное ведомство нашей страны»,— отметил полковник Горелых.
Суд также постановил конфисковать полученные в качестве взяток средства, мобильные телефоны и системные блоки, использовавшиеся осужденными при совершении преступлений.