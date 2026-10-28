В Татарстане предъявили требования на 2,8 млрд рублей за экологический вред
С учетом предварительных расчетов сумма может вырасти до 5,9 млрд рублей
В Татарстане за январь—сентябрь 2026 года гражданам и бизнесу предъявили 41 требование о возмещении вреда окружающей среде на общую сумму 2,8 млрд руб. Об этом сообщил заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.
Из этой суммы 1,26 млрд руб. приходится на требование к индивидуальному предпринимателю из Казани. По данным ведомства, площадь загрязненного участка составляет 2,7 тыс. кв. м.
С учетом случаев, по которым пока выполнены предварительные расчеты, общая сумма требований может достигнуть 5,9 млрд руб. Наибольшая оценка — 2,1 млрд руб. — связана с ООО «УК „Экопарк“» в Казани. Площадь загрязнения превышает 75 тыс. кв. м.
Еще в 627 млн руб. оценен вред от размещения мусора гражданином на участке площадью 6,4 тыс. кв. м в Казани. Предварительный ущерб от загрязнения участка на улице Латышских Стрелков составляет 391 млн руб., участка в Тукаевском районе — 56 млн руб. По трем эпизодам возбуждены уголовные дела.
В этом году составлено около 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов достигла 126 млн руб. За весь 2025 год было предъявлено 175 требований о возмещении экологического вреда на 5,3 млрд руб.