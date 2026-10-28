Племянника поэта Владимира Британишского судят в Петербурге по делу о призывах к терроризму
В Петербурге началось рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Британишского-младшего, племянника поэта Владимира Британишского. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Первое заседание по существу дела состоялось 28 октября в 1-м Западном окружном военном суде, сообщает 47news.
Согласно данным судебной картотеки, уголовное дело в отношении Британишского зарегистрировали 12 октября. В тот же день материалы передали судье, а также состоялось заседание, посвященное вопросу об избрании меры пресечения. Какая именно мера была назначена, в карточке дела не уточняется.
Обстоятельства, которые стали основанием для уголовного преследования, пока неизвестны. Судя по открытым данным, страницу Евгения Британишского во «ВКонтакте» он практически не обновляет с 2014 года.
В прежних публикациях Британишский-младший рассказывал о режиссерах, делился историческими фотографиями, демонстрировал примеры креативной рекламы и архитектурные объекты. Среди последних записей выделяется пост с критикой неоновых вывесок. К публикации были приложены изображения стилизованных под неон надписей «Суд», «Государственная дума» и «Генеральная прокуратура».
Евгений Британишский — племянник Владимира Британишского, ленинградского поэта периода оттепели и переводчика американской и польской поэзии. О творчестве Владимира Британишского в своих интервью упоминал Иосиф Бродский. По его словам, книга «Поиски» стала для него источником творческого импульса. Отец обвиняемого также занимался поэзией.
История семьи связана не только с литературой, но и с изобразительным искусством. Творческая династия берет начало как минимум в конце XIX века. Отец Владимира Британишского, Лев Романович, состоял в обществе «Круг художников». Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. При поступлении в академию Штиглица молодому художнику рекомендательное письмо написал Илья Репин.