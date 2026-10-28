Племянника поэта Владимира Британишского судят в Петербурге по делу о призывах к терроризму

История семьи связана не только с литературой, но и с изобразительным искусством. Творческая династия берет начало как минимум в конце XIX века. Отец Владимира Британишского, Лев Романович, состоял в обществе «Круг художников». Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. При поступлении в академию Штиглица молодому художнику рекомендательное письмо написал Илья Репин.