Just AI инвестировала 400 млн рублей в сервис для создания ИИ-агентов

Сервис позволяет пользователю описать задачу и получить сайт, автономного агента, приложение, отчет, исследование, дашборд, презентацию или карточку для маркетплейса. Для повторяющихся задач система создает агентов, которые запускаются по расписанию, при получении письма или сообщения клиента. В основу платформы легли собственные технологии и компоненты, над которыми фирма работала последние два года.