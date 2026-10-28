Just AI инвестировала 400 млн рублей в сервис для создания ИИ-агентов
В Just AI рассчитывают предложить российским пользователям альтернативу Claude Code, Codex и Perplexity
Петербургская компания Just AI (ООО «Маинд Крафт») вывела на рынок новый продукт Jay Agents. Это сервис с единым чатом для решения рабочих задач, создания ИИ-агентов и приложений без навыков программирования. Инвестиции в разработку платформы составили более 400 млн руб., рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании.
Сервис позволяет пользователю описать задачу и получить сайт, автономного агента, приложение, отчет, исследование, дашборд, презентацию или карточку для маркетплейса. Для повторяющихся задач система создает агентов, которые запускаются по расписанию, при получении письма или сообщения клиента. В основу платформы легли собственные технологии и компоненты, над которыми фирма работала последние два года.
По словам директора по продуктам Just AI Глеба Обломского, компания хотела создать продукт, похожий на Claude Code, Codex и Perplexity, но доступный в России и понятный пользователям без инженерного опыта, ориентированный на решение бизнес-задач как малых и средних компаний, так и сотрудников крупных корпораций.
В прошлом году Just AI вывела на рынок платформу для предпринимателей Jay Flow, объединившую в себе ключевые GenAI-продукты фирмы с новыми функциями для автоматизации рабочих процессов. Инвестиции в проект составили 160 млн рублей.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Маинд Крафт» зарегистрировано в Петербурге в 2017 году. Генеральный директор — Петр Мицов. Доли в фирме распределены между ООО «Ай-Фри Венчурс» (28,4%), Кириллом Петровым (24,34%), казахским инвестфондом Fonte Universal Fund Oeic (19,99%), венчурным подразделением «Л Венчурс» (группа «Ланит», 3,97%) и рядом физлиц. В 2025 году выручка компании составила 1,4 млрд рублей против 650 млн руб. годом ранее, а убыток в размере 176 млн рублей сменился прибылью на сумму 112,8 млн рублей.