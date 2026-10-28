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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе отдадут под социальные учреждения и жилую застройку 34 гектара в Забелье

Мэрия Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "Территория развития"» подготовить проекты планировки и межевания территории площадью более 34 га возле поселка 8 марта. Проект должен обосновать размещение многоэтажных жилых домов с подземным паркингом, детского сада, школы, а также инфраструктурных объектов.

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Территория ограничена улицей Асхата Мирзагитова, городскими лесами и рекой Верхний Исток.
ООО «Специализированный застройщик "Территория развития"» зарегистрировано в Уфе в мае этого года. Учредителем компании является Руслан Ахмадиев — владелец созданного в тот же день ООО «Специализированный застройщик "Загорский"».
Идэль Гумеров