«Транспорт будущего» начал поставки в войска тяжелых беспилотников «Изделие 80»

Модернизированная версия получила резервные каналы управления и частоты связи, усиленные несущие элементы, защиту от влаги и камеру на гироподвесе. По данным компании, с грузом массой 25 кг аппарат может находиться в воздухе до 15 мин., без груза — более 40 мин. По словам господина Лебедева, две производственные площадки в Белгородской и Самарской областях позволяют выпускать около 400 машин в месяц, или примерно 5 тыс. в год.