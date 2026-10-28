«Транспорт будущего» начал поставки в войска тяжелых беспилотников «Изделие 80»
Компания «Транспорт будущего» планирует передать военным 750 комплексов второго поколения тяжелых беспилотников «Изделие 80». Об этом на брифинге сообщил гендиректор предприятия Андрей Лебедев. В состав каждого комплекса входят два беспилотника, прицеп для перевозки и комплект запасных частей.
Первую версию «Изделия 80» дорабатывали после замечаний военных. В июне министр обороны Андрей Белоусов говорил о необходимости улучшить аппарат и сообщал, что в 2026 году войска должны получить около 20 тыс. тяжелых коптеров разных производителей. Второе поколение, по данным компании, прошло квалификационные испытания в августе, а в сентябре — военную приемку и апробацию в центре «Рубикон».
Модернизированная версия получила резервные каналы управления и частоты связи, усиленные несущие элементы, защиту от влаги и камеру на гироподвесе. По данным компании, с грузом массой 25 кг аппарат может находиться в воздухе до 15 мин., без груза — более 40 мин. По словам господина Лебедева, две производственные площадки в Белгородской и Самарской областях позволяют выпускать около 400 машин в месяц, или примерно 5 тыс. в год.
В мае бывшего гендиректора компании Юрия Козаренко заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Летом были арестованы Валерий Кустов и Евгений Ляшенко — владелец и гендиректор группы «Эфко», в которую входил «Транспорт будущего». Основной эпизод связан с контрактами Минобороны 2024 года на поставку 375 беспилотных комплексов стоимостью более 3 млрд руб. Следствие считает, что аппараты были непригодны для использования в зоне боевых действий. Отдельно расследуется получение субсидии Минпромторга в размере 88,5 млн руб. на поставку 79 агродронов.