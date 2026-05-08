Экс-гендиректор компании «Транспорт будущего» арестован по делу о мошенничестве

В Белгороде арестовали бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, который также являлся помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Экс-руководитель организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свердловский районный суд Белгорода по ходатайству следствия арестовал Юрия Козаренко до 28 июня 2026 года. Белгородский областной суд в пятницу, 8 мая, оставил данное решение в силе.

Юрий Козаренко руководил компанией «Транспорт будущего» с мая 2022 года по март 2026 года. Предприятие занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» является учредителем научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара», расположенного в Тольятти, который в январе 2025 года посетил президент России Владимир Путин. Компания также выступает оператором экспериментально-правового режима в сфере БАС в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев, назначив в марте 2025 года Юрия Козаренко своим помощником, заявлял, что в 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране.

В пресс-службе правительства Самарской области уточнили, что Юрий Козаренко был освобожден от исполнения обязанностей общественного советника губернатора Вячеслава Федорищева 31 октября 2025 года.

