Серебряный призер ЧМ-2010 Дирк Кейт назначен и.о. главного тренера «Фенербахче»

В качестве игрока Дирк Кейт выступал за «Фенербахче» с 2012 по 2015 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Турции, а также завоевал кубок и суперкубок страны. Также футболист представлял голландские «Фейенорд» и «Утрехт» и английский «Ливерпуль». Вместе со сборной Нидерландов Дирк Кейт стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.