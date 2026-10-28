Серебряный призер ЧМ-2010 Дирк Кейт назначен и.о. главного тренера «Фенербахче»
Стамбульский «Фенербахче» назначил голландца Дирка Кейта исполняющим обязанности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
27 октября пост главного тренера покинул Исмаил Картал. Днем ранее «Фенербахче» на выезде проиграл «Галатасараю» — 1:2 — в матче девятого тура чемпионата Турции. Стамбульцы с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице первенства страны. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет шесть баллов.
46-летний Кейт будет исполнять обязанности наставника, пока руководство не найдет постоянного тренера. Он входит в штаб «Фенербахче» с 2026 года. Ранее специалист возглавлял нидерландские «Ден Хааг» и «Дордрехт» и бельгийский «Беерсхот».
В качестве игрока Дирк Кейт выступал за «Фенербахче» с 2012 по 2015 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Турции, а также завоевал кубок и суперкубок страны. Также футболист представлял голландские «Фейенорд» и «Утрехт» и английский «Ливерпуль». Вместе со сборной Нидерландов Дирк Кейт стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.
В следующем туре чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле примет «Гезтепе». В четвертом матче общего этапа Лиги чемпионов команда дома сыграет с «Ливерпулем».