Новгородские общественники раскритиковали проект благоустройства Ярославова дворища
Новые работы по благоустройству Ярославова дворища в Великом Новгороде вызвали опасения у местных общественников. Активисты считают, что декоративное озеленение, извилистые дорожки и ландшафтная подсветка могут исказить исторический облик территории и отвлечь внимание от памятников архитектуры.
Накануне стало известно, что на участке между Большой Московской улицей и Ганзейским фонтаном планируют пересадить 299 кустарников, обустроить гравийные дорожки, установить скамейки, уличные стулья и урны. Кроме того, здесь появятся две поилки для птиц с подводом воды, а также сети электроосвещения. Завершить работы подрядчик должен до конца года.
В урбанистическом общественном движении «Новый город» отмечают, что на первый взгляд проект выглядит привлекательно, однако его концепция вызывает вопросы с точки зрения сохранения исторической среды.
«Если посмотреть на визуализации, всё кажется замечательным: красивоцветущие кустарники, скамейки, ландшафтная подсветка. Однако озвученные планы вызывают вопросы. И не столько к отдельным элементам дизайн-проекта, сколько к самой организации работы с исторической территорией»,— заявляют активисты.
По их информации, в октябре 2026 года МАУ «Парки Великого Новгорода» объявило закупку на очередной этап благоустройства Ярославова дворища. Судя по опубликованным в СМИ визуализациям, озелененные участки на месте разобранных исторических торговых рядов планируют преобразовать. Внутри их периметров появятся извилистые дорожки, сложные композиции из декоративных растений, невысокие ландшафтные светильники и лабиринт из живой изгороди.
В «Новом городе» полагают, что подобные решения противоречат первоначальной концепции территории, где озеленение должно служить нейтральным фоном для архитектурного ансамбля.
«Такие решения размывают изначальную идею сдержанного однородного фона для архитектурных памятников и проявления структуры исторической застройки торгового квартала. Происходит переход от архитектуры пространства, ориентированной на восприятие шедевров зодчества, к декоративности, где элементы благоустройства становятся самоцелью»,— подчеркивают в общественном движении.
Активисты также обращают внимание на типовой характер предлагаемых решений. По их мнению, подобные элементы благоустройства можно использовать практически на любой городской территории, тогда как Ярославово дворище требует особого подхода, учитывающего его историческую и архитектурную специфику.
Общественники считают, что озеленение и малые архитектурные формы должны подчеркивать достоинства исторического ансамбля, а не конкурировать с ним за внимание посетителей.
«Продолжение подобного подхода к преобразованию Ярославова дворища ведет к искажению и утрате исторической памяти места, для сохранения которой архитекторы и реставраторы в послевоенное время приложили значительные усилия»,— заявляют в урбанистическом движении.
Для повышения качества проектных решений и избежания ошибок общественники предлагают представить полную версию проекта (а не только отдельные этапы работ) и обсудить его с историками, архитекторами-реставраторами, археологами, ландшафтными специалистами и жителями города.