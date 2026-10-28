Новгородские общественники раскритиковали проект благоустройства Ярославова дворища

Накануне стало известно, что на участке между Большой Московской улицей и Ганзейским фонтаном планируют пересадить 299 кустарников, обустроить гравийные дорожки, установить скамейки, уличные стулья и урны. Кроме того, здесь появятся две поилки для птиц с подводом воды, а также сети электроосвещения. Завершить работы подрядчик должен до конца года.