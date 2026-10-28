VK впервые раскрыла финансовые показатели «Макса»

За отчетный период в «Максе» зарегистрировались 140 млн человек, включая пользователей из-за рубежа, следует из пресс-релиза. Ежемесячная аудитория превысила 109 млн, ежедневная — 90 млн. В среднем пользователи отправляют 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки. Также в «Максе» начали работать инструменты монетизации, в том числе запущены сервисы для бизнес-клиентов.