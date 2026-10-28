VK впервые раскрыла финансовые показатели «Макса»
Выручка мессенджера «Макс» составила 700 млн рублей в июле-октябре
Выручка VK по МСФО составила 128 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 15% больше аналогичного показателя годом ранее. Выручка компании от мессенджера «Макс» за июль-октябрь достигла 700 млн руб., указано в отчетности.
За отчетный период в «Максе» зарегистрировались 140 млн человек, включая пользователей из-за рубежа, следует из пресс-релиза. Ежемесячная аудитория превысила 109 млн, ежедневная — 90 млн. В среднем пользователи отправляют 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки. Также в «Максе» начали работать инструменты монетизации, в том числе запущены сервисы для бизнес-клиентов.
EBITDA компании с начала года выросла на 30% — до 20,2 млрд руб. Рентабельность показателя увеличилась на 2 процентных пункта — до 16%. Чистый денежный операционный доход составил 17,4 млрд руб. против отрицательного значения годом ранее. Чистый долг VK, напротив, уменьшился на 11% — до 73,3 млрд руб.