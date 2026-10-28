Россия собрала с начала года 135 млн тонн зерна
Российские аграрии с начала 2026 года собрали 135 млн т зерна, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Прогноз ведомства на весь год остается на уровне 140 млн т.
«Надеемся на него (прогноз.—"Ъ") выйти»,— добавила министр (цитата по ТАСС). Ранее такой же ориентир, около 140 млн т, называл вице-премьер Дмитрий Патрушев. По словам госпожи Лут, озимыми засеяно уже 17 млн га.
В 2025 году Россия получила более 144 млн т зерна, что стало третьим в истории страны результатом. Годом ранее урожай составил почти 130 млн т. Рекорд валового сбора поставлен в 2022 году: тогда собрали 157,67 млн т.