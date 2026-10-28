В оперштабе Кубани разъяснили введение режима повышенной готовности из-за вывоза мусора

Власти Краснодарского края ввели с 22 октября режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах региона из-за проблем с размещением твердых коммунальных отходов (ТКО). Мера, как объяснили в оперштабе региона, необходима для обеспечения бесперебойного вывоза мусора на время реконструкции действующих объектов и оформления разрешительной документации.