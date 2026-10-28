В оперштабе Кубани разъяснили введение режима повышенной готовности из-за вывоза мусора
Власти Краснодарского края ввели с 22 октября режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах региона из-за проблем с размещением твердых коммунальных отходов (ТКО). Мера, как объяснили в оперштабе региона, необходима для обеспечения бесперебойного вывоза мусора на время реконструкции действующих объектов и оформления разрешительной документации.
Как пояснили в краевой администрации, часть объектов обращения с отходами исчерпала вместимость и используется в качестве площадок временного накопления, другие нуждаются в реконструкции. Введение режима повышенной готовности позволяет региональным властям использовать существующие полигоны, сохранить действующую схему движения отходов и избежать сбоев в графиках вывоза мусора.
Режим будет действовать на период реконструкции полигонов, получения необходимых разрешений и создания новых комплексов по переработке отходов. В настоящее время в регионе ведется работа по строительству десяти таких объектов.
Ограничения затронули Новороссийск, Сочи, Горячий Ключ, Туапсинский муниципальный округ, а также Апшеронский, Белореченский, Ейский, Курганинский, Староминский и Темрюкский районы. В краевой администрации подчеркнули, что введение режима не означает приостановки вывоза отходов: мусор продолжат вывозить по действующим маршрутам.
Отходы, размещенные на площадках временного накопления, после оформления необходимых документов направят на захоронение в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.