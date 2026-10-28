Несовершеннолетнюю сообщницу мошенников отправили в колонию за кражу из двух квартир в Петербурге

Петербуржец поверил телефонным мошенникам и отправил родственников на прогулку, пока в двух квартирах якобы должны были пройти обыски. Этим воспользовалась несовершеннолетняя сообщница аферистов: она похитила наличные, украшения и технику на миллионы рублей. Суд приговорил девушку к году и четырем месяцам колонии общего режима. Как сообщили 28 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурантку уголовного дела о краже в особо крупном размере признали виновной.