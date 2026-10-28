Несовершеннолетнюю сообщницу мошенников отправили в колонию за кражу из двух квартир в Петербурге
Петербуржец поверил телефонным мошенникам и отправил родственников на прогулку, пока в двух квартирах якобы должны были пройти обыски. Этим воспользовалась несовершеннолетняя сообщница аферистов: она похитила наличные, украшения и технику на миллионы рублей. Суд приговорил девушку к году и четырем месяцам колонии общего режима. Как сообщили 28 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурантку уголовного дела о краже в особо крупном размере признали виновной.
История началась с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и других государственных структур и убедили мужчину, что он подозревается в преступлении. Чтобы доказать свою непричастность, петербуржцу предложили обеспечить доступ в две квартиры его родственников для проведения обысков. При этом жильцов попросили на время покинуть помещения.
Мужчина поверил злоумышленникам и вечером 18 июля отправил родственников на прогулку. Пока хозяев не было дома, сообщница мошенников принялась искать деньги и ценности.
В первой квартире девушка похитила 2,8 млн рублей наличными, планшет стоимостью около 40 тыс. рублей, часы за 4 тыс. рублей, жемчужные браслет и цепочку общей стоимостью 3 тыс. рублей, обручальное кольцо за 54,9 тыс. рублей и брошь за 500 рублей. Из второй квартиры она забрала еще 4 млн рублей.
Судя по фотографиям с места происшествия, в поисках ценностей злоумышленница устроила в жилищах настоящий погром: подняла матрас кровати, а вещи хозяев разбросала по полу.
Добычу девушка распределила между собой и сообщниками. Наличные на общую сумму 6,8 млн рублей она передала подельникам, а украшения и технику оставила себе в качестве вознаграждения.
Вину подсудимая не признала. Она утверждала, что сама стала жертвой мошенников, доверилась им и не понимала, что в действительности происходит.
При вынесении приговора суд учел, что на момент совершения преступления девушке еще не исполнилось 18 лет. Тем не менее ей назначили реальное наказание — год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 6,94 млн рублей. Уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов преступления и других его участников выделено в отдельное производство.