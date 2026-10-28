Житель Самарской области осужден за покушение на мошенничество на 80 млн рублей

В апреле 2026 года подсудимый сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения: он утверждал, что располагает связями в органах ФСБ и за 80 млн рублей может добиться освобождения знакомого потерпевшего от уголовной ответственности. При этом он с самого начала планировал эти деньги присвоить.