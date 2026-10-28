Житель Самарской области осужден за покушение на мошенничество на 80 млн рублей
За эту сумму он обещал потерпевшему воспользоваться связями в ФСБ и освободить жертву преступления от уголовной ответственности
Житель Самарской области признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он осужден за попытку хищения чужого имущества путем обмана (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чапаевский городской суд Самарской области приговорил подсудимого к четырем с половиной годам колонии общего режима, а также к штрафу 500 тыс. рублей в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.
В апреле 2026 года подсудимый сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения: он утверждал, что располагает связями в органах ФСБ и за 80 млн рублей может добиться освобождения знакомого потерпевшего от уголовной ответственности. При этом он с самого начала планировал эти деньги присвоить.
С мая по июнь 2026 года во время телефонных переговоров обвиняемый убедил потерпевшего передать задаток 15 млн рублей. Деньги были вручены при личной встрече. Но распорядиться ими подсудимый не успел: его задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.
В суде фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Были сохранены аресты на объекты недвижимости и банковские счета осужденного.
Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.