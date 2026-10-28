Поезд Деда Мороза посетит три города Удмуртии

В сезоне 2026/2027 годов поезд сделает остановки в 11 городах в границах ГЖД — это рекордное количество за время проекта. Всего за шестое путешествие по России, которое начнется 8 ноября в Великом Устюге и продлится 63 дня, состав преодолеет около 24 тыс. км и посетит 65 городов.