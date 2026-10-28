Поезд Деда Мороза посетит три города Удмуртии
Состав остановится в Глазове 19 ноября, в Ижевске и Сарапуле — 13 декабря
Поезд Деда Мороза в ноябре и декабре остановится в трех городах Удмуртии. В Глазов он прибудет 19 ноября, в Ижевск и Сарапул — 13 декабря, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
В сезоне 2026/2027 годов поезд сделает остановки в 11 городах в границах ГЖД — это рекордное количество за время проекта. Всего за шестое путешествие по России, которое начнется 8 ноября в Великом Устюге и продлится 63 дня, состав преодолеет около 24 тыс. км и посетит 65 городов.
В поезде оборудованы приемная для встреч с Дедом Морозом, сказочная деревня, вагон Снежной королевы с играми и квестами, кукольный театр и сувенирная лавка.
На остановках запланированы детские анимационные программы. В крупных городах посетить передвижную резиденцию или кукольный театр можно будет по заранее приобретенным билетам.