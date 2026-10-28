В Карелии строят второй корпус завода по выращиванию форели
В деревне Куйтежа Олонецкого района Карелии продолжается строительство второго корпуса завода по выращиванию форели. Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору проверил работы в административных помещениях здания и не выявил нарушений при использовании строительных материалов.
Проект предусматривает создание комплекса из двух производственных корпусов с собственной инженерной инфраструктурой. Первый корпус уже возведен: в нем форель планируют выращивать из икры до массы 500 г. Во втором корпусе рыбу будут доращивать до 1,5-2 кг.
В состав комплекса также войдут газовая котельная, очистные сооружения, биопруд, пожарные резервуары и вспомогательные здания. Производство разместят за пределами водоохранных зон. Воду для бассейнов будут брать из скважин на территории предприятия, предварительно очищать и насыщать кислородом. После использования вода пройдет через производственные очистные сооружения и биопруд.
По данным Госкомитета, проект является единственным в Карелии и Северо-Западном федеральном округе, предусматривающим выращивание форели от малька до полноценной особи в рамках одного комплекса.