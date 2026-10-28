В Карелии строят второй корпус завода по выращиванию форели

Проект предусматривает создание комплекса из двух производственных корпусов с собственной инженерной инфраструктурой. Первый корпус уже возведен: в нем форель планируют выращивать из икры до массы 500 г. Во втором корпусе рыбу будут доращивать до 1,5-2 кг.