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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Карелии строят второй корпус завода по выращиванию форели

В деревне Куйтежа Олонецкого района Карелии продолжается строительство второго корпуса завода по выращиванию форели. Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору проверил работы в административных помещениях здания и не выявил нарушений при использовании строительных материалов.
Проект является единственным в Карелии и Северо-Западном федеральном округе, предусматривающим выращивание форели от малька до полноценной особи

Проект является единственным в Карелии и Северо-Западном федеральном округе, предусматривающим выращивание форели от малька до полноценной особи

пресс-служба Госкомитета Карелии по жилнадзору

Проект предусматривает создание комплекса из двух производственных корпусов с собственной инженерной инфраструктурой. Первый корпус уже возведен: в нем форель планируют выращивать из икры до массы 500 г. Во втором корпусе рыбу будут доращивать до 1,5-2 кг.
В состав комплекса также войдут газовая котельная, очистные сооружения, биопруд, пожарные резервуары и вспомогательные здания. Производство разместят за пределами водоохранных зон. Воду для бассейнов будут брать из скважин на территории предприятия, предварительно очищать и насыщать кислородом. После использования вода пройдет через производственные очистные сооружения и биопруд.
По данным Госкомитета, проект является единственным в Карелии и Северо-Западном федеральном округе, предусматривающим выращивание форели от малька до полноценной особи в рамках одного комплекса.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор